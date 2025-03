Ein Film aus den 1950er Jahren begeistert das Publikum in Trauchgau

Eine Reise in vergangene Zeiten unternahmen um die 100 Besucherinnen und Besucher im Pfarrheim in Trauchgau. Dort wurde der Film „Ein Jahr in den Bergen“ gezeigt, der um das Jahr 1959 herum in Trauchgau und der Umgebung gedreht wurde. Die Macher des Films waren die Einheimischen Edi Pfeiffer, Martin Niklas und Severin Birk. Früher wurde „Ein Jahr in den Bergen“ bereits den Touristen in der Gästeinformation, damals noch Fremdenverkehrsamt genannt, als Werbefilm gezeigt. Der Film befand sich ursprünglich im 16mm-Format und der Weg führte über die Videokassette, zur DVD - und schließlich wurde das Material von Daniel Pretzsch digitalisiert.

