Dieser Rheinland-Pfälzer macht zum 100. Mal Urlaub in Eisenberg

Eine Gästeehrung der ganz besonderen Art gab es im Gästehaus Nigg in Eisenberg. Horst Hartmann aus Odernheim am Glan im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz hat sei­nen hundertsten Ur­laubsaufenthalt in der Gemeinde Eisenberg verbracht. Er ist seit vielen Jahren immer wieder im Gästehaus Nigg zu Gast. Bis vor sechs Jahren verbrachte er alle Urlau­be hier ge­mein­sam mit seiner Frau Marlene, die 2019 leider verstorben ist.

Im Jahr 1971 war Familie Hartmann das erste Mal in die Burgengemeinde Eisenberg gereist, wo sie von dort an ihre Urlaube im Haus Jedrzejczyk verbrachte. Mit der Familie besteht bis heute eine enge Freundschaft. Als diese Familie die Vermietung aufhörte, quar­tierten sich die Hartmanns nebenan bei der musikbegeisterten Familie Nigg ein. Auch als mit Andrea und Markus Lory die nächste Generation das Gästehaus übernahm, war es selbstverständlich, dass die Hartmanns dem Gästehaus Nigg weiterhin treu blieben.

Eisenberg: Pfälzer Ehepaar durch die Urlaube schon ortsbekannt

Das Ehepaar aus Rheinland-Pfalz war wegen der regelmäßigen Besuche in der ganzen Ge­mein­de bekannt und geschätzt. So war es auch selbstverständ­lich, dass ein extra angereister Freund von Horst Hartmann bei der Feier, an der auch der Eisenberger Bürger­meister Man­fred Kössel teilnahm, zur Gitarre griff und mit fröhlichen Liedern der Feier eine ganz besondere Note ver­lie­­h.

Natür­lich würdig­te auch Bürgermeister Kös­sel die außerordentlich große Treue des Gastes zu seinem Urlaubsort Eisenberg. Seine Lobes­worte galten aber auch den Vermietern, bei denen sich die Gäste offensichtlich so wohl fühlen, dass sie immer wieder kommen. Und nicht nur das: Dass die Familie Hartmann über Jahrzehnte immer wieder neue Gäste zur Familie Nigg und somit in die Burgengemeinde brachte, wussten der Bürgermeister und auch Andrea Lory ganz besonders zu würdigen.

Treuer Allgäu-Urlauber erhält Geschenke vom Touristik-Büro

Zur run­den Hunderterfeier waren auch die Enke­linnen von Horst Hart­mann ange­reist, und auch die ehemaligen Vermieter­familien Jedrzejczyk und Socher aus Eisenberg waren zu diesem Anlass eingeladen. Für die Gemein­de und das Touristikbüro üb­er­­gab An­ge­li­ka Dop­fer dem treuen Gast einen Ge­schenk­korb der Bergkä­serei Weizern mit def­ti­gem In­halt sowie eine Holztafel mit Bildern von Horst und Marlene Hartmann. So wurde die Ehrung zu einem ein­ma­ligen Familienfest mit Musik und fröhlichem Gesang.