Blick auf Schloss Neuschwanstein versperrt: Umbau des Füssener Gymnasiums sorgt für Entsetzen

„Völliges Entsetzen“

Sie zahlten 100.000 Euro für den Blick auf Neuschwanstein - jetzt soll dieser wegfallen

Das Füssener Gymnasium wird erweitert und versperrt verärgerten Nachbarn die Sicht. Der Stadtrat kontert: Es gebe kein Recht auf eine bestimmte Aussicht.
Von Heinz Sturm
    Auf dem Bild ist das Schulzentrum Füssen mit Gymnasium, Mittel- und Grundschule zu sehen. Der geplante Umbau des Gymnasiums sorgt bei Nachbarn für Entsetzen. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    Geschätzt 36 Millionen Euro wird der Landkreis Ostallgäu in die Sanierung und Erweiterung seines Gymnasiums in Füssen stecken. Die Kommunalpolitiker vor Ort sind nicht bis ins letzte Detail mit dem Projekt beschäftigt, doch geben sie den großen Rahmen im Bebauungsplanverfahren vor. Nun beschloss der Stadtrat die vierte Änderung des Bebauungsplans N19 Schulen, um das Projekt voranzubringen. Schwerwiegende Einwände von Behörden gab es ohnehin nur, allerdings hatten Nachbarn etwas gegen die geplante Aufstockung des Gymnasiums.

