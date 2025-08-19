Bürgerprotest in Füssen gegen Mobilfunk Umstrittener Mobilfunkmast in Füssen-Weißensee liegt vorerst auf Eis – Wie geht es weiter?

Umstrittener Mast in Weißensee: Der Antrag auf die Baugenehmigung wird nach einem Antrag der Freien Wähler Füssen zunächst zurückgestellt. Wie geht es jetzt weiter?