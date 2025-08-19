Umstrittener Mobilfunkmast in Füssen-Weißensee liegt vorerst auf Eis – Wie geht es weiter?

Er hatte von einem „zahnlosen Tiger“ gesprochen und davon, dass dieser Beschluss nichts bewirken könne. Nach Vorgesprächen mit dem Landratsamt Ostallgäu hatte Bürgermeister Maximilian Eichstetter einem Antrag der Freien Wähler Füssen zum umstrittenen Mobilfunkmast in Weißensee nicht den Hauch einer Chance eingeräumt. Doch jetzt gab es eine überraschende Wende bei der Kreisbehörde: Sie stellte den Antrag auf Baugenehmigung für den Mobilfunkmast für maximal ein Jahr zurück. Was der Rathaus-Chef „mit schmunzelnder Verwunderung“ zur Kenntnis nimmt.
Bürgerprotest in Füssen gegen Mobilfunk
