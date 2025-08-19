Icon Menü
Umstrittener Mobilfunkmast in Weißensee: Stadt Füssen gewinnt ein Jahr Zeit

Bürgerprotest in Füssen gegen Mobilfunk

Umstrittener Mobilfunkmast in Füssen-Weißensee liegt vorerst auf Eis – Wie geht es weiter?

Umstrittener Mast in Weißensee: Der Antrag auf die Baugenehmigung wird nach einem Antrag der Freien Wähler Füssen zunächst zurückgestellt. Wie geht es jetzt weiter?
Von Heinz Sturm
    Der Bauantrag für den umstrittenen Mobilfunkmast in Weißensee wird vorerst nicht genehmigt.
    Der Bauantrag für den umstrittenen Mobilfunkmast in Weißensee wird vorerst nicht genehmigt. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    Er hatte von einem „zahnlosen Tiger“ gesprochen und davon, dass dieser Beschluss nichts bewirken könne. Nach Vorgesprächen mit dem Landratsamt Ostallgäu hatte Bürgermeister Maximilian Eichstetter einem Antrag der Freien Wähler Füssen zum umstrittenen Mobilfunkmast in Weißensee nicht den Hauch einer Chance eingeräumt. Doch jetzt gab es eine überraschende Wende bei der Kreisbehörde: Sie stellte den Antrag auf Baugenehmigung für den Mobilfunkmast für maximal ein Jahr zurück. Was der Rathaus-Chef „mit schmunzelnder Verwunderung“ zur Kenntnis nimmt.

