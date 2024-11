Mit Sommerreifen 60 Meter über die Straße gerutscht

Am Mittwochabend ist ein Autofahrer zwischen Nesselwang und Rückholz mit Sommerreifen unterwegs gewesen, als er von der Straße abgekommen und eine weite Strecke an der Leitplanke entlang gerutscht ist. Wie die Polizei Füssen berichtet, war der 24-Jährige mit seinem Auto am späten Abend in Richtung Rückholz gefahren. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab.

Auto rutscht zwischen Nesselwang und Rückholz 60 Meter an der Leitplanke entlang

Dabei rutschte er rund 60 Meter an der Leitplanke entlang. Der 24-Jährige verletzte sich nicht, am Auto und an der Leitplanke entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Weil es den Polizistinnen und Polizisten nicht gelang, das Auto von der Leitplanke zu entfernen, musste ein Abschleppdienst anrücken.

Sommerreifen trugen zum Unfall im Ostallgäu bei

Während die Einsatzkräfte den Unfall aufnahmen, stellten sie fest, dass der junge Fahrer Sommerreifen an seinem Auto hatte. Zusammen mit der Schneeglätte in der Region hatte die falsche Bereifung zu dem Unfall beigetragen. Jetzt erwartet den Mann ein Bußgeld.

Alle Nachrichten aus Füssen und dem südlichen Ostallgäu lesen Sie immer hier.

Bildergalerie: Winter im Allgäu

Der Winter schaut im Allgäu vorbei, die schönsten Bilder unserer Fotografen finden Sie hier.