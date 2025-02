Seniorin fährt ungebremst gegen eine Hauswand

Zweimal kam es am Freitag im Ostallgäu zu Autounfällen mit Senioren am Steuer. Wie die Polizei mitteilt, wurde in einem Fall die Fahrerin schwer verletzt.

Demnach ereignete sich ein Unfall am Nachmittag in der Tiroler Straße in Pfronten. Eine 80-Jährige kam mit ihrem Auto aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße ab. Dort kam sie erst zu stehen, als sie ungebremst gegen eine Hauswand prallte. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Zeit der Bergungsarbeiten war die Tiroler Straße zwischenzeitlich gesperrt.

Seniorin kracht in Pfronten mit Auto gegen Hauswand - zweiter Unfall in Görisried

Der zweite Unfall ereignete sich am Vormittag in Görisried. Gegen 10.30 Uhr fuhr dort ein 82-Jähriger beim Einparken gegen eine Werbetafel einer Bank. Er legte daraufhin den Rückwärtsgang ein, querte mit seinem Pkw die Straße, fuhr ein Verkehrszeichen um und fuhr eine Grundstücksmauer hinauf. Dort kam der Pkw in Schräglage dann schließlich zum Stillstand.

Ein Abschleppunternehmen musste das Auto von der Mauer bergen. Bei dem Unfall wurde laut Polizei niemand verletzt oder gefährdet. Am Auto, sowie an der Werbetafel und am Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Gegen den Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und ein Bericht an die zuständige Führerstelle erstellt.