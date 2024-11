Dieb stiehlt in Halblech vier Radmuttern von Anhängern

In Halblech haben Unbekannte Radmuttern von mehreren Anhängern gestohlen. Ein Hinweisgeber alarmierte deshalb am Montagvormittag die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass insgesamt an vier Reifen der Anhänger jeweils eine Radmutter fehlt.

Radmuttern in Halblech geklaut: Polizei ermittelt

Nach Angaben der Polizei kam es dadurch zu keiner Gefährdung im Straßenverkehr. Die Füssener Polizei ermittel jetzt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 08362/91230 entgegen.

