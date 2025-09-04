Kurz vor dem Bezirksmusikfest: So schön wird der Nesselwanger Viehscheid 2025

Der Viehscheid in Nesselwang ist ein kleiner Alpabtrieb im Landkreis Ostallgäu. Zum Scheidplatz treiben die Hirten über 130 Tiere von den beiden Alpen Untere und Obere Alpe.

Beim Viehscheid in Nesselwang 2024 war das Vieh bei strömendem Regen zurück ins Tal gekehrt. Dennoch blickte Thomas Theil, Vorsitzender des Alpen- Weiderechtlerverbandes Nesselwang zufrieden auf die Alpsaison zurück. Angeführt wurde die Herde von einem Kranzrind.

In diesem Überblick erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Nesselwang 2025:

Steckbrief: Der Viehscheid in Nesselwang 2025

Name : Viehscheid Nesselwang

Ort : Haus der Vereine, 87484 Nesselwang

Termin : Dienstag, 16.9.2025, ab 10 Uhr

Besonderheiten : Festzelt, Gästebus-Service, Schellenübergabe

Wann ist Viehscheid in Nesselwang 2025?

Der Viehscheid in Nesselwang findet traditionell Mitte September statt - in diesem Jahr am Dienstag, 16.9.2025, ab 10 Uhr.

Der Markt Nesselwang stellt bereits ab Montag, 15.9.2025, ein buntes Programm auf die Beine, auch im Rahmen des 35. Bezirksmusikfests.

Wie läuft der Nesselwanger Viehscheid ab?

Am Viehscheid-Tag kehren gegen 10 Uhr die Hirten mit über 100 Rindern von der Unteren und Oberen Alpe zurück ins Tal. Den Sommer haben die Schumpen auf verschiedenen Weiden in den Allgäuer Alpen verbracht.

Die Hirten laufen mit ihren Tieren vorbei am Waldfestplatz am Hotel Explorer, die Liftstraße hinunter und dann weiter zum Scheidplatz am Haus der Vereine.

Das Programm 2025 zum Viehscheid und zum 35. Bezirksmusikfest

Montag, 15.09.2025 (Heimatabend)

Festzug der Vereine zum Festzelt

Bieranstich durch den 1. Bürgermeister Pirmin Joas

Gastkonzert mit der Musikkapelle Nesselwängle (Außerfern)

Anschließend Allgäuer Brauchtumsabend mit dem Trachtenverein „Alpspitzler“ Nesselwang und der Harmoniemusik Nesselwang

Dienstag, 16.09.2025 (Viehscheid)

Nesselwanger Viehscheid mit der Harmoniemusik Nesselwang

Abends Viehscheid-Hoigarte mit den Chef‘s

Freitag, 19.09.2025 (Bezirksmusikfest)

18 Uhr Sternmarsch mit den Nachbarkapellen zur Schule

Gemeinschaftschor an der Schule mit anschließendem Einzug ins Festzelt

Stimmungsabend mit den Musikkapellen Rückholz und Görisried

Samstag, 20.09.2025 (Stimmungsabend)

Nachmittags Marschmusikwettbewerb auf dem Sportplatz

20 Uhr Stimmungsabend im Bierzelt mit den Brauhausmusikanten und Allgäu Feager

Sonntag, 21.09.2025 (Festsonntag)

8.15 Uhr Aufstellung zum Kirchzug an der Schule

8.30 Uhr Kirchzug mit den örtlichen Vereinen und eingeladenen Musikkapellen

9 Uhr Festgottesdienst und Totengedenken mit der Harmoniemusik Nesselwang

13 Uhr Gemeinschaftschor an der Alpspitzbahn

14 Uhr Großer Festzug mit Fußgruppen und Festwägen durch den Markt Nesselwang, anschließend Unterhaltungsmusik mit der Musikkapelle Seeg im Festzelt

17 Uhr Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse

18 Uhr Festausklang mit den Musikanten von Grenzwertig-Böhmisch

Parken, Anfahrt, Anreise: Wie komme ich zum Viehscheid in Nesselwang?.

Mit dem Auto geht es über die A7 zum Viehscheid nach Nesselwang. Die Ausfahrt Oy-Mittelberg nehmen, dann auf die B310 in den Süden. Nach rund dreieinhalb Kilometern im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt auf die B309 nehmen und der Beschilderung nach Nesselwang folgen. Dort sind die Parkplätze für den Viehscheid ausgewiesen. Möglichkeiten gibt es an der Alpspitzbahn, in der Von-Lingg-Straße und an der Alpspitzhalle.

Mit öffentlichen Vekehrsmitteln fahren Besucherinnen und Besucher mit dem Zug bis zum Bahnhof Nesselwang oder Bahnhof Oy-Mittelberg (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier).

Die Weiterfahrt oder gesamte Anreise ist mit dem Bus möglich (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Zudem bieten die Veranstalter einen Gästebus-Service an.

Hotels und Unterkünfte: Wo kann ich in Nesselwang übernachten?

In und um Nesselwang gibt es jede Menge Übernachtungsmöglichkeiten, Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels. Auskunft über freie Zimmer gibt es im Internet oder bei der Touristinformation Nesselwang, Telefon +498361/923040 oder per E-Mail.

Nesselwang ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Gemeinde Nesselwängle im Tannheimer Tal, in der es ebenfalls einen Alpabtrieb gibt.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

