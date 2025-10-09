Icon Menü
Vier Apotheken im Ostallgäu haben einen neuen Inhaber: Warum eine jetzt ein Reformhaus ist

Inhaberwechsel

Oberstdorfer übernimmt vier Ostallgäuer Apotheken: Was sich für die Kunden ändert

Vier Apotheken in und um Füssen haben seit 1. Oktober einen neuen Inhaber. Dazu gehört auch die Geiselstein Apotheke in Trauchgau, die nun ein Reformhaus wird.
Von Alexandra Decker
    Die Geiselstein Apotheke in Trauchgau ist seit 1. Oktober keine Apotheke mehr, sondern nur noch ein Reformhaus – auch wenn der Name am Gebäude noch etwas anderes sagt.
    Die Geiselstein Apotheke in Trauchgau ist seit 1. Oktober keine Apotheke mehr, sondern nur noch ein Reformhaus – auch wenn der Name am Gebäude noch etwas anderes sagt. Foto: Tanja Leiterer

    Der Verbund „Magnavin - Apotheken im Allgäu“ hat seit dem 1. Oktober einen neuen Betreiber. Die bisherige Besitzerin Heike Immler hat sich in den Ruhestand verabschiedet und ihre Apotheken an Karel Swart aus Oberstdorf übergeben. Zu Magnavin gehören die St. Mang Apotheke in Füssen, die Kur Apotheke in Schwangau, die Geiselstein Apotheke in Trauchgau und die Landapotheke in Seeg.

