Oberstdorfer übernimmt vier Ostallgäuer Apotheken: Was sich für die Kunden ändert

Der Verbund „Magnavin - Apotheken im Allgäu“ hat seit dem 1. Oktober einen neuen Betreiber. Die bisherige Besitzerin Heike Immler hat sich in den Ruhestand verabschiedet und ihre Apotheken an Karel Swart aus Oberstdorf übergeben. Zu Magnavin gehören die St. Mang Apotheke in Füssen, die Kur Apotheke in Schwangau, die Geiselstein Apotheke in Trauchgau und die Landapotheke in Seeg.
Inhaberwechsel
