Fachklinik Allgäu in Pfronten darf ihre Krankenhausabteilung für Psychosomatik erweitern

Die Alpcura Fachklinik Allgäu darf die Krankenhausabteilung für Psychosomatik erweitern. Wie die Klinik mitteilt, war ihr Antrag auf zusätzliche Betten erfolgreich. Der bayerische Krankenhausbettenplanungsausschuss habe beschlossen, 14 zusätzliche Betten in den bayerischen Krankenhausplan aufzunehmen. Im neuen Jahr wächst die Kapazität der psychosomatischen Abteilung damit auf insgesamt 32 Betten.

Geschäftsführer Andreas Nitsch bezeichnet die bevorstehende Erweiterung als wichtigen Schritt, um die psychosomatische Versorgung in der Region und in Bayern zu verbessern. Seit der Eröffnung dieser Abteilung im Jahr 2022 sei die Nachfrage stetig gestiegen und damit auch die Wartezeiten, die man nun reduzieren wolle. Gerade in den aktuell besonders herausfordernden Zeiten im Gesundheitswesen sei es ein starkes Signal, in den Standort und den Ausbau zu investieren, so Nitsch.

Federica Akkaya, Chefärztin der psychosomatischen Abteilung, betont: „In unserem Krankenhaus für Psychosomatik bieten wir eine hochwertige Versorgung in einem ansprechenden Ambiente und in einer reizvollen Region.“ Seit Juni befinde man sich in einem neuen Gebäude mit moderner und hochwertiger Ausstattung. Für die im ersten Halbjahr 2025 geplante Erweiterung der Abteilung benötige man noch weiteres qualifiziertes ärztliches und pflegerisches Personal.

Wie die Fachklinik Allgäu in ihrer Pressemitteilung weiter schreibt, sieht sie die Erweiterung im Einklang mit den Zielen der bayerischen Staatsregierung, die die psychische Versorgung im Freistaat weiter ausbauen will. Gesundheitsministerin Judith Gerlach betonte kürzlich die Bedeutung umfassender Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen: „Es ist wichtig, dass Menschen mit psychischem Hilfebedarf umfassend unterstützt werden. Deshalb werden wir uns auch künftig entschieden für den Ausbau entsprechender Strukturen einsetzen.“ Die Notwendigkeit für solche Maßnahmen wird durch die große Zahl psychischer Erkrankungen unterstrichen. Über ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland leidet jährlich an einer klinisch relevanten psychischen Störung. Frauen sind dabei häufiger von psychischen Störungen betroffen als Männer. Mit der Erweiterung der Kapazitäten reagiert die Alpcura Fachklinik Allgäu gezielt auf diesen Bedarf, wie Geschäftsführer Nitsch betont.