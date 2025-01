Auch die Postbank-Filiale in Füssen schließt

Die Service-Wüste in Füssen wächst weiter: Nachdem bereits Mitte vergangenen Jahres die Postdienstleistungen in der Postbank-Filiale eingestellt wurden, schließt die Postbank nun zum Monatsende komplett ihren Standort in Füssen. „Durch die fortschreitende Digitalisierung beobachten wir schon länger eine deutliche Veränderung im Verhalten der Kundinnen und Kunden der Postbank. Wir stellen fest, dass unsere Mobile- und Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg“, teilt ein Sprecher der Postbank dazu mit. Stationäre Angebote in den Filialen würden weniger stark nachgefragt, die Postbank wolle sich daher „im wachsenden Bereich digitaler Bankdienstleistungen stärker positionieren“. Füssen gehört zu den über 200 Filialen, die deshalb bundesweit bis Ende 2026 geschlossen werden. „Im ganzen Füssener Land gibt's dann nur noch eine Bank, wo ich gebührenfrei Bargeld am Automaten ziehen kann“, ärgert sich ein Kunde. Ärgern dürften sich wohl auch die Kundne, die auf persönliche Beratung statt digitales Banking setzen.

