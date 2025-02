Speist Notburga-Quelle künftig das Kneippbecken?

Eine Klimapartnerschaft mit Reutte will Füssen eingehen: Beide Städte wollen ein Klimaanpassungskonzept umsetzen - in Füssen soll die entsprechende Neugestaltung des Kaiser-Maximilian-Platzes der Kernbaustein dieses gemeinsamen Förderprojektes sein. Dabei wird sich Füssen Tourismus und Marketing bei diesem Projekt einbringen, das die Aufenthalts- und Lebensqualität gleichermaßen für Einheimische und Gäste steigern soll. Doch es gibt noch mehr Projekte, die denkbar sind: Eventuell könnte man die Notburga-Quelle in Bad Faulenbach für das Kneippbecken nutzen - und so Trinkwasser sparen, sagte Tourismus-Chef Stefan Fredlmeier im Stadtrat. Das Thema Klimaanpassung könne man auch bei der geplanten Neugestaltung des Magnusblicks - dem kleinen Platz zwischen Theresienbrücke und dem ehemaligen Hanfwerke-Areal - ins Auge fassen.

