Kontinuität zahlt sich aus

Kontinuität zeichnet die Seeger Ortsgruppe der Wasserwacht im Roten Kreuz Ostallgäu aus. In 75 Jahren lenkten nur fünf Vorsitzende die Seeger Rettungskräfte. Nun wählten die Mitglieder mit Jonas Pietschmann ihren sechsten Chef an die Spitze der Ortsgruppe. Für Konstanz sorgt auch die engagierte, jahrelange Jugendarbeit, was sich trotz etlicher älterer Mitglieder im niedrigen Durchschnittsalter von 41 Jahren ausdrückt.

