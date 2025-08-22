Icon Menü
Watvögel machen Zwischenstation im Halblech-Delta

Derzeit sind wieder viele Watvögel im Halblech-Delta zu beobachten. Aber auch andere gefiederte Gäste legen hier Rast ein auf ihrem Weg zu den Überwinterungsgebieten.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    Ein sogenannter Kampfläufer: Auch dieser Vogel ist derzeit im Hallbech-Delta zu beobachten. Foto: Richard Wismath

    Derzeit sind wieder viele Watvögel-Arten im Halblech-Delta zu beobachten. Sie legen dort eine Rast ein auf dem Weg zu ihren Überwintergebieten, sagt der Füssener Vogelkundler Richard Wismath. Hier können sie Nahrung finden und Energie für die bevorstehende Weiterreise tanken. Aber das sind nicht die einzigen „Durchzügler“, die man momentan im Füssen Land beobachten kann.

