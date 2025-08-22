Watvögel machen Zwischenstation im Halblech-Delta

Derzeit sind wieder viele Watvögel-Arten im Halblech-Delta zu beobachten. Sie legen dort eine Rast ein auf dem Weg zu ihren Überwintergebieten, sagt der Füssener Vogelkundler Richard Wismath. Hier können sie Nahrung finden und Energie für die bevorstehende Weiterreise tanken. Aber das sind nicht die einzigen „Durchzügler“, die man momentan im Füssen Land beobachten kann.

86984 Prem Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zwischenstation Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Richard Wismath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis