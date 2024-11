Das wünscht sich der Einzelhandel zu Weihnachten

Stoff-Rentiere mit roten Mützen, blinkenden Lichterketten und Schokolade in jeder Form. Die Vorweihnachtszeit bietet alle Jahre wieder den Anlass, in der Füssener Fußgängerzone zu bummeln. Besonders, um die ersten Weihnachtsgeschenke zu besorgen bevor die Zeit zu knapp wird. Zahlreiche Geschäfte zeigen sich auffällig in ihren Schaufenstern. Bringt das den gewünschten Umsatz?

