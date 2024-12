Das ist am Sonntag auf dem Adventsmarkt 2024 in Nesselwang geplant

Bereits zum 14. Mal findet der Nesselwanger Adventsmarkt an der Alpspitzhalle statt. Auch in diesem Jahr lockt er mit einem bunten Programm, weihnachtlichen Leckereien sowie Glühwein und Punsch. Außerdem schön und im Sinne der Weihnacht: Ein Teilerlös des Marktes wird für einen guten Zweck gespendet.

Alle Informationen zum diesjährigen Adventsmarkt in Nesselwang finden Sie hier.

Steckbrief: Das ist der Adventsmarkt in Nesselwang 2024

Name : 14. Nesselwanger Adventsmarkt

Ort : An der Alpspitzhalle, Von-Lingg-Straße 30, 87484 Nesselwang

Termin : Am 08.12.2024 von 14 bis 18 Uhr

Umfang : Marktstände, Kunsthandwerk

Wann und wo findet der Adventsmarkt in Nesselwang statt?

Der Nesselwanger Adventsmarkt findet traditionell am zweiten Adventssonntag statt - das ist in diesem Jahr der 8. Dezember. Von 14 bis 18 Uhr öffnet der Markt rund um die Alpspitzhalle nahe der Grundschule.

Was ist beim Adventsmarkt in Nesselwang 2024 geboten?

Ab 14 Uhr bieten Einheimische und Nesselwanger Vereine an ihren Ständen selbst hergestellte Basteleien und Werkstücke an, darunter Geschenkideen aus Holz, Filz und Stoff. Darüber hinaus können sich Besucher auf weihnachtliche Leckereien, süße und deftige Speisen sowie heiße Getränke wie Glühwein und Punsch freuen.

Wie kommt man zum Nesselwanger Adventsmarkt?

Autofahrer können ihre Fahrzeuge auf allen öffentlichen Stellplätzen in Nesselwang abstellen. Parkplätze gibt es etwa direkt an der Alpspitzhalle, an der Schule, am Bahnhof oder an der Von-Lingg-Straße. Etwas weiter weg befinden sich weitere Stellplätze am Alpspitz-Bade-Center (ABC-Bad) und an der Alpspitzbahn.

Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es möglich, den Adventsmarkt in Nesselwang zu erreichen. Mit dem Zug fahren Sie bis zum Bahnhof in Nesselwang (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn) oder mit dem Bus zur Haltestelle „Schule“ (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wo kann man in Nesselwang übernachten?

In und um Nesselwang gibt es für Besucher des Adventsmarkts eine Vielzahl von Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels. Auskunft über freie Zimmer und Übernachtungsangebote gibt es hier im Internet oder bei der Touristinformation Nesselwang.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

Überall im Allgäu finden aktuell große und kleine Weihnachtsmärkte statt und locken zahlreiche Besucher aus nah und fern in die Region. Welche Weihnachtsmärkte es im Ostallgäu noch gibt, lesen Sie hier.