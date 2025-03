Weißensee trauert um Pfarrer Schneider

Als Ruhestandspfarrer kam er 2003 nach Weißensee - in den Unruhestand. „Ich bin immer noch gerne Pfarrer und ich glaube, dass dies auch in Weißensee geschätzt wird“, sagte Oskar Schneider 2022, als er sein diamantenes Priesterjubiläum feiern konnte. Jetzt ist der Geistliche im Alter von 89 Jahren gestorben und nicht nur die Menschen in Weißensee trauern. „Die Nachricht vom Tod des Pfarrers Oskar Schneider stimmt mich traurig“, teilte der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier mit: „Besonders geprägt hat er die Pfarrei Großkötz, wo er 34 Jahre lang segensreich gewirkt hat. Auch im Ruhestand hat er sich in der Pfarreiengemeinschaft Füssen, solange es seine Kräfte erlaubten, als Seelsorger eingebracht.“

