Wie die Tauben-Population in der Stadt Füssen reduziert werden soll

Verein kämpft zu viele Tauben in Füssen

Tauben füttern und den Bestand reduzieren

Der Verein Taubenglück will ein Taubenhaus in Füssen errichten – wie weit sind die Pläne nach einem Jahr gediehen? Der Austausch von Eiern zeigt laut der Initiatorin erste Erfolge.
Von Heinz Sturm
    Für Kaufbeuren hat ein Verein vor wenigen Wochen einen umgebauten Container für Tauben angeschafft. Dort werden die Tiere artgerecht versorgt, doch werden auch Eier durch Attrappen ersetzt, um die Population nicht weiter anwachsen zu lassen. Das will der Verein Taubenglück auch in Füssen erreichen. Der Container soll an einem zentralen Platz aufgestellt werden. Foto: Harald Langer

    Die Tauben-Population in Füssen tierschutzgerecht auf ein gesundes Maß bringen: Dieses Ziel verfolgt der vor über einem Jahr gegründete Verein Taubenglück Füssen. Was hat er bisher erreicht? Einiges hat sich getan, sagt Kerstin Thomas-Zaborosch. Erster Erfolg: Die Zahl der Tauben in Füssen „ist nicht gewachsen, eher geschrumpft“ – das hätten kontinuierliche Zählungen ergeben. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt „können wir nun einen weiteren Meilenstein verzeichnen. Eine Fläche für das geplante Taubenhaus ist gefunden und so gut wie genehmigt“, teilt die zweite Vereinsvorsitzende mit. Was jetzt noch fehlt, sind Spenden, um ein ganz spezielles Taubenhaus in Füssen aufstellen zu können.

