Tauben füttern und den Bestand reduzieren

Die Tauben-Population in Füssen tierschutzgerecht auf ein gesundes Maß bringen: Dieses Ziel verfolgt der vor über einem Jahr gegründete Verein Taubenglück Füssen. Was hat er bisher erreicht? Einiges hat sich getan, sagt Kerstin Thomas-Zaborosch. Erster Erfolg: Die Zahl der Tauben in Füssen „ist nicht gewachsen, eher geschrumpft“ – das hätten kontinuierliche Zählungen ergeben. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt „können wir nun einen weiteren Meilenstein verzeichnen. Eine Fläche für das geplante Taubenhaus ist gefunden und so gut wie genehmigt“, teilt die zweite Vereinsvorsitzende mit. Was jetzt noch fehlt, sind Spenden, um ein ganz spezielles Taubenhaus in Füssen aufstellen zu können.

Heinz Sturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Füssen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Taubenhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis