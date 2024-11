So profitieren Herzpatienten am Krankenhaus Füssen dank einer Kooperation

Das Gesundheitswesen in Deutschland ist im Umbruch, gerade die Kliniken müssen sich neu aufstellen: Schwerpunkte werden gebildet, Leistungen konzentriert und die Zusammenarbeit gefördert. Vorneweg marschiert hier das Krankenhaus Füssen mit seiner Kardiologie: Das Herzzentrum Füssen-Außerfern arbeitet eng mit dem Universitätsklinikum Augsburg zusammen. Und davon profitieren die Patienten enorm, betonen Dr. Martin Hinterseer, Chefarzt der Füssener Kardiologie und Ärztlicher Direktor, und Professor Philipp Raake, Direktor der Medizinischen Klinik I in Augsburg, in einem Gespräch. Beide sind sich einig, dass solche Kooperationen immer wichtiger werden. Hierbei sollte man nicht Vorgaben abwarten, sondern vorangehen: „Man darf sich nicht treiben lassen von der Gesetzgebung, sondern muss immer fünf Meter vorneweg sein“, sagt Hinterseer.

