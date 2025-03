Ja zum Wohnheim am Dreitannenbichl

Am Ende war es eine überraschend enge Kiste: Denkbar knapp, mit 7:6 Stimmen, hat der Füssener Bauausschuss am Dienstagabend die überarbeiteten Pläne für das Arbeitnehmer-Wohnheim beim Dreitannenbichl befürwortet. Der Neubau schrumpft um ein Stockwerk, wird aber mehr Wohnungen enthalten als ursprünglich vorgesehen. Sie sind vorgesehen „zur dauerhaften Unterbringung von Erwerbstätigen, Fachkräften oder in Ausbildung befindlichen Personen, die in Unternehmen oder ähnlichen Institutionen im Großraum Füssen tätig sind“, wie es in der Projektbeschreibung heißt.

