Geburtenzahl weiter auf Rekordkurs

Die Zahl der Geburten, die im Standesamtsbezirk Füssen 2024 beurkundet worden sind, ist auf Rekordkurs geblieben: Wie bereits im Jahr zuvor waren es 500 Geburten - damit knüpft man an die Zahlen längst vergangener Zeiten an, als es in Reutte noch keine Geburtshilfe gab. Der Unterschied zu damals: Heute kommen viele der Gebärenden nicht mehr aus dem Außerfern, sondern aus einem immer größeren werdenden Einzugsbereich auf deutscher Seite. Nämlich bis aus der Landsberger und Lindauer Region, wie Standesamtsleiter Andreas Rösel bei der Präsentation der Jahresstatistik sagte.

Heinz Sturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geburtenzahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rekordkurs Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis