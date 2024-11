Indiana-Jones-Zeppelin fliegt über Schloss Neuschwanstein

Wer am Samstagvormittag im Königswinkel bei Füssen unterwegs war, dem ist womöglich ein Zeppelin am Himmel über Schloss Neuschwanstein aufgefallen. Das Luftschiff war dabei mit einem großen Schriftzug versehen: „Indiana Jones and the great circle“ (Indiana Jones und der Große Kreis).

Dahinter steckt der Videospiele-Entwickler Bethesda. Das Unternehmen macht Werbung für ein neues Spiel, das bald veröffentlicht werden soll. In ganz Europa ist das Luftschiff unterwegs. Los ging es in Lucca, Italien. Die zweite Tour fand über Köln statt. Mit dabei war Chris von PietSmiet - ein bekannter Gaming-Youtuber.

Indiana-Jones-Zeppelin über Füssen und Schloss Neuschwanstein am Samstag

Am Samstag, 16. November flog das Zeppelin nun über Schloss Neuschwanstein. Und auch auf dieser Tour war ein bekanntes Gesicht aus dem Internet mit dabei. Der Streamer Ronny Berger ließ seine Follower (160.000 auf Twitch) auf der Streamingplattform Twitch live dabei sein und übertrug die Tour aus luftiger Höhe auf seinem Twitchkanal. Tausende sahen ihm dabei zu.

Wo das Indiana-Jones-Zeppelin als nächstes am Himmel auftaucht, bleibt laut Bethesda noch ein Geheimnis. Und auch, welcher Internetstar die nächste Tour begleitet.