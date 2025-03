Harmoniemusik Nesselwang eröffnet klangvoll ihre Geburtstags-Feierlichkeiten

Einen Monat früher als gewohnt hat die Harmoniemusik Nesselwang ihr Frühjahrskonzert in der Alpspitzhalle gespielt. Aufgrund von Terminverschiebungen durch das kommende Bezirksmusikfest im September in Nesselwang konnte das Konzert nicht am gewohnten Termin im April stattfinden. Die Besucher störte das offensichtlich nicht. Die Plätze in der Halle waren fast komplett belegt, als die Musikanten die Bühne betraten. Zum Dank gab es von der Musik ein buntes Programm mit unter anderem sogar einer 15 Minuten langen Suite.

