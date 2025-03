Bichelbacher Zunftbrüder ehren Rotary-Club Reutte-Füssen. Ein anderer erlebt seine Würdigung nicht mehr

Historischer Tag für die Zunftbruderschaft St. Josef: Die Zunftversammlung am Josefitag gab im Dorfheim zu Bichlbach der Veränderung der Rechtsform ihren Segen: Die bislang kirchliche Vereinigung fungiert nun als öffentlich-rechtlicher, gemeinnütziger Verein. Die Ziele bleiben dieselben, und auch die Tradition der Verleihung des seit 2010 vergebenen Sozialpreises wird beibehalten. Heuer ging er an den Rotary-Club Reutte-Füssen, der 1968 als erster länderübergreifender Club Europas gegründet wurde. Der frühere Reuttener Bezirkshauptmann Dr. Dietmar Schennach führte als Laudator zahlreiche karitative Projekte an, die in diesen 57 Jahren unterstützt wurden: Paulusladen und Lebenshilfe Reutte zählten da ebenso dazu wie in Not geratene Familien hie wie dort oder die regionale Hochwasserhilfe.

Unterstützung für Kinderdorf in Sri Lanka und Schulen in Afrika

Doch man engagierte sich nicht nur vor der eigenen Haustür, sondern auch in der großen weiten Welt: ein Kinderdorf in Sri Lanka, Schulprojekte in Äthiopien und Kenia oder die Hilfe für die Ukraine sind nur einige Beispiele. Rund zwei Millionen Euro hat man seit der Gründung für wohltätige Zwecke gesammelt, aber nicht nur das Geld allein mache den Rotary-Club zu einem würdigen Preisträger, betonte Schennach: „Gesellschaftlich wichtig ist auch die Weitergabe des sozialen Gedankens.“ Die neuen Preisträger freuten sich sichtlich über diese Ehrung: Präsident Dr. Christian Tschiderer, der die Auszeichnung gemeinsam mit seinem Vorgänger Dr. Michael Krehl und seiner designierten Nachfolgerin Cornelia Wentzler entgegennahm, verwies in seiner Dankesrede auf das Motto des Gründers des Rotary-Clubs Paul P. Harris „selbstlos Dienen“. Ganz in dieser Tradition unterstütze seine Organisation auch die Sanierung des maroden Daches der Zunftkirche Bichlbach mit 1000 Euro.

Die einzige Zunftkirche Österreichs steht in Bichlbach im Außerfern. Foto: Jürgen Gerrmann

Mit der Umwandlung der Rechtsform zeigten sich alle Mitglieder einverstanden. Laut Paul Strolz, dem geschäftsführenden Präsidenten, wurde dieser Schritt nötig, weil die 1977 wiedergegründete Bruderschaft unter dem damaligen Bischof Paul Rusch als kirchliche Vereinigung ins Leben gerufen worden sei. Im mittlerweile überarbeiteten kirchlichen Gesetzbuch komme der entsprechende Paragraf indes nicht mehr vor: „Wir benötigen aber eine rechtliche Grundlage für unsere Arbeit.“ Und das sei der neu gegründete Verein. Schennach verwies auch auf die dringend nötige Dachsanierung: „Wir brauchen viel Kraft, um das Kulturgut Zunftkirche zu erhalten. Öffentliche Förderungen können wir freilich nur bekommen, wenn wir eine Rechtspersönlichkeit sind.“ An den Zielen der Zunftbruderschaft (nicht zuletzt der Erhalt der einzigen Zunftkirche Österreichs) ändere sich durch diesen Schritt nichts.

Der Bruderschaftsrat wird zum Vereinsvorstand

Der Bruderschaftsrat firmiert künftig als Vorstand. Dieses neunköpfige Gremium setzt sich nach den Neuwahlen wie folgt zusammen: Obmann Paul Strolz; Vize-Obmann Ernst Hornstein; Schriftführerin Birgit Maier-Ihrenberger; Kustos: Klaus Ziernhöld; Kassiererin: Brigitte Hornstein; Chronist: Jürgen Gerrmann. Hinzu kommen qua Amtes Bichlbachs Pfarrer (Tomasz Kukulka) und Bürgermeister (Stefan Schwarz) sowie der Obmann der örtlichen Kulturrunde (Walter Feineler). Als Schirmherren fungieren Bischof Hermann Glettler, Dekan Franz Neuner und Landeshauptmann Anton Mattle. Mit großem Dank wurden Dekan Franz Neuner, Dr. Dietmar Schennach, Wolfgang Winkler, Johann Hosp, Johann und Simon Strolz, Andrea Schindl, Manfred Saurer und Helmut Lagg verabschiedet, die jahrzehntelang im Bruderschaftsrat wertvolle Arbeit geleistet hatten.

Ein besonders engagierter Zunftbruder erlebt seine Ehrung nicht mehr

Bevor man sich wie in alter Zeit „bei offener Lad“ versammelte, begann die Zunftfeier ebenso traditionell mit einer Heiligen Messe in der Zunftkirche, die Dekan Franz Neuner sowie die Pfarrer Donatus Wagner und Tomasz Kukulka zelebrierten. In seiner Predigt freute sich der Dekan, dass auch über 300 Jahre nach dem Bau der Bichlkirche dieses Gotteshaus so vielen Menschen ein Herzensanliegen sei. Dies galt besonders für Lorenz Wacker, den langjährigen Kassier und Zunftprobst, von dem man im vergangenen November Abschied nehmen musste. Er war ein „Mann der ersten Stunde“, als es um die Renovierung der fast zur Ruine verfallenen Zunftkirche ging und brachte sich ein halbes Jahrhundert engagiert für dieses Kleinod ein. Nicht nur, dass er in zahllosen Führungen sein Wissen weitergab – er schloss auch jeden Morgen die Kirche auf und abends wieder ab, damit viele dieses Zeugnis der Handwerksgeschichte bewundern konnten. Ihn bei der Zunftfeier 2025 für sein Lebenswerk auszuzeichnen, war schon lange beschlossen. Leider erlebte er das nicht mehr. So nahm seine Witwe Marlene das Zeichen des Dankes entgegen: eine vom Bildhauer Horst Pali geschaffene Skulptur des Heiligen Josefs.