25-Jähriger nach Bergtour tot gefunden

Ein 25-Jähriger ist bei einem Bergunfall im Landkreis Berchtesgadener Land tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Raum Passau war am Samstag allein zu einer Tour zum Kahlersberg aufgebrochen und nicht wieder zurückgekehrt, wie die Polizei mitteilte. Nachdem seine Angehörigen ihn am Sonntag als vermisst gemeldet hatten, wurde er am nächsten Tag von Suchmannschaften auf einer Höhe von etwa 1.800 Metern nordwestlich des Kahlersbergs tot gefunden.

Der Unfall passierte laut Polizei vermutlich bereits am Samstag. Ersten Erkenntnissen nach hatte sich der 25-Jährige wohl bei einem Sturz tödlich verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.