Gros der Teilnehmer scheitert am Potenzialtest für Gymnasium

Die Eltern wollten ihre Kinder trotz anderslautender Schulempfehlung aufs Gymnasium schicken - doch nicht einmal ein Drittel der 2.075 Schülerinnen und Schüler hat den sogenannten Potenzialtest bestanden. Nur 639 Kinder haben nach Angaben des Kultusministeriums bei der speziellen Prüfung ein gymnasiales Anforderungsniveau erreicht.

Das seien 31 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen, hieß es in der Mitteilung. «Es ist zu erwarten, dass die Quote von Jahr zu Jahr variieren wird, abhängig vom Leistungsniveau der Teilnehmenden.»

Ein Viertel erbringt Eignung durch logisches Denken

Eine Mischung aus landesweit einheitlichen überfachlichen und fachlichen Aufgaben soll noch einmal Kinder identifizieren, die trotz anderer Einschätzung den Anforderungen des Gymnasiums gewachsen sein sollen. Knapp ein Viertel der 639 Schülerinnen und Schüler, die den Test bestanden haben, habe durch gute Leistungen im überfachlichen Teil zum logischen Denken gepunktet.

«Der Potenzialtest hat seine Aufgabe erfüllt und eine weitere Zugangsmöglichkeit zum Gymnasium eröffnet», erklärte Ministerin Theresa Schopper (Grüne). Der Großteil der Lehrkräfte sei mit der Durchführungszeit, den Begleitmaterialien und der Organisation sehr zufrieden gewesen. In etwa zwei Prozent aller Viertklässler hätten an dem Test teilgenommen.

Leseverständnis, Rechtschreiben, Daten und Wahrscheinlichkeit

Viertklässler können in Baden-Württemberg nur dann aufs Gymnasium wechseln, wenn neben dem Elternwillen entweder die pädagogische Gesamtwürdigung der Klassenkonferenz - insbesondere auf Grundlage der Noten - sowie der überfachlichen Kompetenzen dies empfiehlt oder die entsprechenden Leistungen in der Kompetenzmessung «Kompass 4» erreicht werden. Falls beides keine Prognose für den Schulerfolg am Gymnasium zulässt, kann als zusätzliche Möglichkeit der Potenzialtest absolviert werden.

Das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) stellt diesen bereit. Er wird an Gymnasien durchgeführt und von Lehrkräften dort korrigiert.

Der fachliche Teil basiert nach Angaben des Ministeriums auf dem Bildungsplan der Grundschule und beinhaltet Aufgaben aus den Bereichen Deutsch (Leseverständnis, Rechtschreiben, Sprachgebrauch) und Mathematik (Zahlen und Operationen, Raum und Form, Größen und Messen, Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit). Beim überfachlichen Teil mit Aufgaben zum logischen Denken werde kein Fachwissen in Deutsch und Mathematik benötigt.