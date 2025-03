Streit um Ski fahren - Vater würgt und tritt Sohn

Ein Mann soll in einem Hotel in Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) seinen 16 Jahre alten Sohn getreten haben, weil dieser nicht mit ihm Ski fahren wollte. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein Polizeisprecher ging von leichten Verletzungen aus.

Der 50-Jährige würgte seinen Sohn nach Angaben der Polizei und trat ihm zwischen die Beine. Wieso die Situation am Freitag eskalierte, war dem Sprecher nicht genauer bekannt. Den Vater erwarte eine Anzeige wegen Körperverletzung.