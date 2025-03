Skifahrer aus Bayern bei Sturz in Tirol schwer verletzt

Ein Skifahrer aus Oberbayern ist bei einem Sturz auf einer Piste in Tirol schwer verletzt worden. Der 65-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau sei in einer Kurve so heftig mit dem Kopf auf den Schnee im Skigebiet Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental geprallt, dass er das Bewusstsein verloren habe, teilte die Tiroler Landespolizei mit. Danach sei der Mann noch etwa 30 Meter weiter in Richtung Tal geschlittert.

Erst in einem Fangnetz sei der Verletzte liegengeblieben. Andere Wintersportler seien dem Mann zu Hilfe geeilt und hätten einen Notruf abgesetzt. Der 65-Jährige wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.