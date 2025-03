«Split Fiction»: Ein Abenteuer zu zweit

Die jungen Autorinnen Zoe und Mio haben den gleichen Traum: groß herauskommen. Trotzdem könnten sie unterschiedlicher kaum sein. Während Mio sich vor allem für Science-Fiction interessiert, bringt Zoe eine große Leidenschaft für Fantasy-Welten mit. So beginnt der Plot des neuen Koop-Abenteuers «Split Fiction».

Schließlich heuern die beide beim Verlagskonzern Rader an. Leider hat der skrupellose CEO des Unternehmens ganz eigene Pläne und will ihre Ideen mit einem hochmodernen Experiment stehlen. Als dieses außer Kontrolle gerät, werden die beiden kreativen Autorinnen Gefangene ihrer eigenen Fantasien. Nur gemeinsam können sie einen Ausweg finden.

Zusammen durch den Genre-Mix

Nach «A Way Out» (2018) und «It Takes Two» (2021) haben Electronic Arts und die Hazelight mit «Split Fiction» wieder ein einfallsreiches Game produziert. Wie schon bei den Vorgängern ist Teamarbeit essenziell, denn die knapp 15-stündige Story lässt sich ausschließlich zu zweit durchspielen.

Zwischen Abenteuer-, Jump'n'Run- oder auch Puzzle-Elementen springt das Spiel dabei gekonnt zwischen den Genres hin und her. Das sorgt neben viel Abwechslung für eine Menge Spaß. Mal düst man mit einem Gravity-Bike durch eine futuristische Metropole, dann tritt man im Tanzduell gegen einen Affenkönig an. Und das sind nur zwei Beispiele von vielen.

Crossplay und Freunde-Pass

«Split Fiction» läuft, wie der Name schon vermuten lässt, hauptsächlich im Splitscreen ab. Der Bildschirm ist also prinzipiell in zwei Hälften geteilt. In manchen Leveln verschmelzen diese aber auch. Das Game unterstützt Crossplay und kann unabhängig von der Plattform gemeinsam gespielt werden.

Eine weitere Besonderheit ist der sogenannte Freunde-Pass, welcher einmalig verwendet werden kann. Durch ihn kann sich ein Freund oder eine Freundin nach Einladung auf einer anderen Konsole oder auf einem anderen PC das Spiel kostenfrei herunterladen. Heißt: Nur ein Teammitglied muss bezahlen oder man splittet die Kosten - ganz real.

«Split Fiction» ist für Playstation 5, Xbox Series und PC für rund 50 Euro erhältlich. Die Altersfreigabe (USK) liegt bei zwölf Jahren.

Wo kommen die jetzt her? - Zoe (l) und Mio bekommen Drachenbesuch.

«Split Fiction» läuft, wie der Name schon vermuten lässt, hauptsächlich im Splitscreen ab. In manchen Leveln verschmelzen die Bildschirme der Spielpartnerinnen aber auch.

Es darf auch geballert werden. «Split Fiction» springt gekonnt zwischen vielen verschiedenen Genres hin und her.

»Split Ficition» bietet viel Action mit und gegen die Schwerkraft - hier im Splitscreen.