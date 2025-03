Frühlingsmärkte starten bei mildem Wetter mit vielen Wolken

Am Wochenende öffnen die ersten Frühlingsmärkte in Bayern ihre Pforten und laden Menschen zum Flanieren, Schlemmen und Entdecken ein. Passend dazu zeigt sich das Wetter von seiner milden Seite, auch wenn die Sonne oft durch Wolken verdeckt wird, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.​

Am Freitag wird es in Bayern überwiegend sonnig, im Tagesverlauf können bereits hohe Wolkenfelder den Himmel leicht trüben. Die Temperaturen erreichen frühlingshafte Werte zwischen 16 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und bis zu 22 Grad am Untermain.

In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselnd bewölkt, am Alpenrand sind einzelne Regentropfen möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 1 Grad, nur vereinzelt tritt leichter Frost auf.

Der Samstag präsentiert sich laut DWD mit durchziehenden Wolkenfeldern, örtlich kann es zu leichtem Regen oder einzelnen Schauern kommen. Dennoch gibt es auch sonnige Abschnitte und die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad.

Der Sonntag beginnt dicht bewölkt, örtlich kann es zu leichtem Regen kommen. Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 18 Grad.