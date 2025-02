Fünf Verletzte nach Chlorgas-Austritt in Erlebnisbad

Fünf Mitarbeiter eines Erlebnisbads in Niederbayern sind bei einem Chlorgasaustritt verletzt worden. Badegäste seien zu dem Zeitpunkt nicht in dem Bad in Deggendorf gewesen, teilte die Polizei mit. Die verletzten Mitarbeiter kamen demnach mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr lüftete laut Polizei das Schwimmbad. Als Vorsichtsmaßnahme sollten Anwohner daher ihre Fenster geschlossen lassen, sagte ein Polizeisprecher. Eine Gefahr außerhalb der unmittelbaren Umgebung bestehe aber nicht, so der Sprecher.

Die Warnapp Nina hatte Anwohner im Deggendorfer Ortsteil Natternberg aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und in geschlossenen Räumen zu bleiben.

Das Erlebnisbad sollte nach Angaben des Betreibers wegen des Vorfalls den ganzen Donnerstag geschlossen bleiben. Als Ursache für den Gasaustritt wurde auf der Internetseite eine technische Störung genannt - «verursacht durch einen Anwenderfehler». Die Menge des ausgetretenen Chlorgases bezeichnete der Betreiber als gering.

Chlorgas kann lebensgefährlich sein

Chlorgas wirkt ätzend auf die Atemwege und kann zu Flüssigkeit in der Lunge führen, ein Einatmen des Gases kann daher lebensgefährlich sein. Der Gefahrstoff kann auch über die Haut aufgenommen werden. In vielen Bädern wird Chlor zur Desinfektion des Badewassers verwendet.