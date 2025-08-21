Icon Menü
20 Jahre nach der Flutkatastrophe: Erinnerungen und dramatische Berichte zum Hochwasser am 22. August 2005

August-Hochwasser 2005

Katastrophe im Kopf eingebrannt: Diese Stunden vergessen Helfer und Betroffene nicht

Flutkatastrophe im Allgäu: Vor 20 Jahren riss die Iller alles mit sich. Bilder der Verwüstung, schwimmende Wohnwagen und überflutete Landstriche.
Von Ulrich Weigel
    •
    •
    •
    Ein Wohnwagen und ein Vorzelt treiben in den reißenden Fluten der Iller bei Sonthofen. Nach einem Dammbruch war der Campingplatz überschwemmt worden.
    Ein Wohnwagen und ein Vorzelt treiben in den reißenden Fluten der Iller bei Sonthofen. Nach einem Dammbruch war der Campingplatz überschwemmt worden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

    Diese Nacht vor 20 Jahren vergessen viele Oberallgäuer und Kemptener nicht: Nach dem verheerenden Pfingsthochwasser 1999 wird die Region in der Nacht auf den 23. August 2005 erneut von einem gewaltigen Hochwasser heimgesucht. Im Oberallgäu erreicht die Iller Höchststände. Nach einem 30 Meter langen Dammbruch bei Fischen trifft die Flut auch den Campingplatz in Sonthofen. Gnadenlos reißt die Iller Wohnwagen mit sich und hinterlässt - nicht nur dort - ein Bild der Verwüstung.

