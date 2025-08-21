Katastrophe im Kopf eingebrannt: Diese Stunden vergessen Helfer und Betroffene nicht

Diese Nacht vor 20 Jahren vergessen viele Oberallgäuer und Kemptener nicht: Nach dem verheerenden Pfingsthochwasser 1999 wird die Region in der Nacht auf den 23. August 2005 erneut von einem gewaltigen Hochwasser heimgesucht. Im Oberallgäu erreicht die Iller Höchststände. Nach einem 30 Meter langen Dammbruch bei Fischen trifft die Flut auch den Campingplatz in Sonthofen. Gnadenlos reißt die Iller Wohnwagen mit sich und hinterlässt - nicht nur dort - ein Bild der Verwüstung.

