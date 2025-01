Von Gold bis Immobilien: Diese Vorhersagen machen Allgäuer Bankchefs für 2025

Was machen die Spritpreise, wie geht es mit Zinsen und an der Börse weiter? Mit Spannung blicken viele aufs Jahr 2025. Wirtschaftliche Entwicklungen wirken sich ja etwa beim Einkauf oder an der Tankstelle direkt auf den eigenen Geldbeutel aus. Die Redaktion bat vier Topbanker um ihre Einschätzungen und Prognosen, wie sich bestimmte Kennzahlen zum 12. Dezember 2025 entwickeln.

Gefragt wurden die Bankvorstände Heinrich Beerenwinkel (VR-Bank Kempten-Oberallgäu), Paul Bernhard (Raiffeisenbank im Allgäuer Land), Heribert Schwarz (Sparkasse Allgäu) und Ute Faste (Volksbank Immenstadt).

Diese Kurse und Preise erwarten Banker am 12. Dezember 2025

Prognosen zum 12.12.2025 Heinrich Beerenwinkel (VR-Bank) Paul Bernhard (Raiba) Heribert Schwarz (Sparkasse) Ute Faste (Volksbank) Goldpreis ($/Feinunze) 2.920 2.400 2.400 3.050 Super E-10 (€/Liter) 1,70 1,60 1,80 1,77 Dollarkurs in Euro 1,04 1,04 1,09 1,0 Deut. Aktienindex (Dax) 21.500 19.300 21.800 20.900

2025 im Allgäu: Banker-Prognosen für Wirtschaft, Immobilien und Tourismus

Einzelhandel: Beerenwinkel sieht den Einzelhandel weiter unter Druck. Die Gründe: Zurückhaltung bei den Käufern und die anhaltende Tendenz zum Einkauf im Internet. „Es existieren aber gute Chancen für lokale Händler, die sich durch Qualität im Sortiment und in der Beratung abheben.“ Eine deutliche Belebung der Konsumausgaben sei nicht zu erwarten, sagt Bernhard, wohl aber in verschiedenen Bereichen des Einzelhandels eine verschärfte Konkurrenzsituation durch Onlinehandel. Schwarz sieht für den Einzelhandel 2025 eine weiter stabile Lage.

Diese Inflationsrate erwarten Banker am 12. Dezember 2025

Prognose für 2025 Heinrich Beerenwinkel (VR-Bank) Paul Bernhard (Raiba) Heribert Schwarz (Sparkasse) Ute Faste (Volksbank) Inflationsrate November 2025 2,30 % 2,10 % 2,20 % 2,30 %

Immobilien: Bernhard erwartet, dass rückläufige Preise und Zinsen die Nachfrage 2025 leicht beleben. Die Kosten für unsanierte Altbauten könnten sinken und die für Neubauten auf hohem Niveau stabil bleiben. Der Immobilienmarkt habe sich in der Krise als robust erwiesen, sagt Schwarz. Er geht bei der Nachfrage von einer stabilen Entwicklung aus, ebenso beim Thema energetische Sanierung von Bestandsimmobilien.

Beerenwinkel bewertet die Gesamtsituation als verhalten. Das Zinsniveau sei weiter belastend; Neubauten würden nur in deutlich geringerem Maße angeboten. Laut Beerenwinkel ist das Verhältnis zwischen Kosten und zu erwartenden Erträgen relativ knapp, was zu einem geringeren Angebot führt. Durch die rückläufige Baukonjunktur habe eine Reihe von Betrieben wieder gewisse freie Kapazitäten.

Tourismus: „Das Allgäu ist aufgrund des vielfältigen Angebotes ein attraktives Urlaubsgebiet“, sagt Bernhard. Die Zahl der Urlaubsgäste werde sich auch heuer auf hohem Niveau bewegen, allerdings das Angebot teilweise wegen personeller Engpässe reduziert werden. Beerenwinkel spricht von „angemessenen Zukunftsperspektiven“, zumal die Attraktivität der Region durch Infrastrukturmaßnahmen deutlich aufgewertet worden sei.

Das Oberallgäu biete allen Altersklassen vielfältige Möglichkeiten und habe trotz des Klimawandels gute Perspektiven, betont Beerenwinkel. Allerdings brächten zunehmendes Extremwetter auch Risiken mit sich. Der Banker rät, Faktoren wie Nähe zur Natur, Ökologie und relativ kurze Anreisewege stärker in den Fokus der Vermarktung zu rücken. Absolut unbefriedigend sei das Thema Bahn mit permanenten Beschränkungen und Einschnitten.

Arbeitsmarkt: Das Allgäu habe eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Deutschland, betont Bernhard. Im Handwerk bestehe weiter ein ausgeprägter Fachkräftemangel. Beerenwinkel nennt das Thema Personal eine zentrale Herausforderung für alle Branchen. Die Gewinnung neuer Mitarbeiter bleibe komplex und anspruchsvoll. Engpässe führten zu eingeschränkten Öffnungszeiten und Leistungsangeboten.

Diese Zinssätze erwarten Banker am 12. Dezember 2025

Prognosen zum 12.12.2025 Heinrich Beerenwinkel (VR-Bank) Paul Bernhard (Raiba) Heribert Schwarz (Sparkasse) Ute Faste (Volksbank) Sparzins (1 Jahr fest) 0,95 % 1,25 % 1,00 % 1,10 % Immobilienkredit (10 Jahre fest) 3,50 % 3,00 % 3,70 % 3,60 % Immobilienkredit (20 Jahre fest) 4,20 % 3,25 % (keine Angabe) 4,10 %

Landwirtschaft: Die derzeitige Situation bewertet Beerenwinkel als „relativ stabil und geordnet“.

Handwerk: Bernhard sagt, man erwarte für das Bauhandwerk speziell im Bereich Sanierungen 2025 wieder eine sehr positive Auftragslage und auch Schwarz bleibt optimistisch.

Allgemeine Entwicklung: „Für unseren Wirtschaftsraum wird mit entscheidend sein, wie sich die kritische Lage und die negativen Prognosen innerhalb der deutschen Industrie auf unseren lokalen Arbeitsmarkt auswirken“, sagt Faste. Sie sieht für den Wirtschaftsraum grundsätzlich gute Chancen, gerade im Bereich Tourismus.

Bernhard geht von verhaltenem Wachstum aus. Unsicherheiten wegen der weltpolitischen Rahmenbedingungen hemmten die Investitionsbereitschaft. In verschiedenen Branchen seien eher Personalabbau und Kapazitätsreduzierungen erkennbar. Gewisse positive Ansätze könnten durch eine neue Bundesregierung gegeben sein, sagt Beerenwinkel und hofft, dass eine Regierungsneubildung die Stimmungslage aufhellt. Für die Region sieht er weiter eine positive Grundtendenz.

Schwarz sagt, die Auftragslage der Industrie hänge stark von der Entwicklung in den USA und China ab. Man sehe trotz geopolitischer Unsicherheiten die Chance einer leichten wirtschaftlichen Belebung in Deutschland und Europa, vor allem im zweiten Halbjahr 2025.