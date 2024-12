„Für mich ist es ein Traum“: Wie ein Oberallgäuer von der Musik lebt

„Für mich ist es ein Traum, privilegiert zu sein, das tun zu können, was ich gerne tue und davon leben zu können“, schwärmt Hubert Weber. Der Musiker, der aus dem Immenstädter Knottenried stammt, feiert heuer sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. In den nächsten Wochen sorgt er im „Wilden Männle“ und in der Dampfbierbrauerei in Oberstdorf sowie im Hotel Wiesengrund in Bad Hindelang für gute Stimmung.

Oberstdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bühnenjubiläum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Hindelang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis