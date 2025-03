Unfall in Fischen: Auto wird in Garten geschleudert

.In Fischen im Oberallgäu ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden und ein hoher Schaden entstand. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 38-Jähriger auf dem Berger Weg und wollte geradeaus die B19 überqueren.

Unfall in Fischen: 75.000 Euro Schaden

Dabei übersah er ein auf der B19 in Fahrtrichtung Sonthofen fahrendes Auto, das ein 60-jähriger Mann fuhr - es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Auto des 60-Jährigen wurde durch den anschließenden Aufprall in den Garten eines angrenzenden Hauses geschleudert, wodurch ein Holzzaun beschädigt wurde.

Da das Auto über die Straße geschleudert wurde, musste eine 48-jährige Fußgängerin ausweichen. Beim Ausweichen stürzte die Frau und verletzte sich daraufhin leicht am rechten Handgelenk. Der Unfallverursacher erlitt ebenfalls leichte Verletzungen am Kopf. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 75.000 Euro.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Oberallgäu

Fläche: 1.527,97 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Sonthofen

Städte: Immenstadt, Sonthofen (insgesamt gibt es 28 Städte und Gemeinden)

Höchster Punkt: 2649 Meter

Tiefster Punkt: 585 Meter

Autokennzeichen: OA

Einwohner: 159.576 (Stand: 31. Dez. 2023)

Ausflugsziele im Oberallgäu (eine Auswahl): Breitachklamm, Starzlachklamm, Buchenegger Wasserfälle, Großer Alpsee bei Immenstadt, Freibergsee in Oberstdorf, Niedersonthofener See (auch Niso), Gaisalpsee bei Oberstdorf

Bekannte Berge im Oberallgäu (eine Auswahl): Grünten, Nebelhorn, Söllereck, Hochgrat, Fellhorn, Iseler, Riedberger Horn, Rubihorn, Mittag, Mädelegabel, Höfats, Sonnenkopf, Ofterschwanger Horn

Homepage: www.oberallgaeu.org