Von der Klassik bis zu alten Schlagern: "Freunde der Musik" bieten in Fischen ein breites Programm

Ein Jubiläum steht an: Im Mai vor 75 Jahren entstand in Sonthofen die Gesellschaft „Freunde der Musik“. Seither bereichert sie die Region mit den Oberallgäuer Meisterkonzerten. Aus diesem Anlass wird den Mitgliedern sogar eines geschenkt. Bei ihm tritt dann auch eine Meisterpianistin auf, die aus Sonthofen stammt. Das Jubiläumskonzert dirigiert der Vorsitzende des Vereins selbst und wird dabei von zwei vielfach preisgekrönten Solisten unterstützt. Und dann spielt auch noch ein Klassikstar mit einem Jugendorchester. Das Komzertprogramm für das Jubiläumsjahr in der Übersicht:

Klaus Schmidt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis