Häuslebauer aufgepasst: Änderungen bei der Stellplatzpflicht: Gemeinden wie Blaichach handeln

Dieses Thema geht alle Gemeinden in der Region an. Aufgrund des Modernisierungsgesetzes in Bayern gibt es ab 1. Oktober keine gesetzlich geregelte Stellplatzpflicht mehr in der Bayerischen Bauordnung. Parkplätze um Neubauten müssen demnach nur noch ausgewiesen werden, sofern die Gemeinde dies durch eine Satzung anordnet. Der Gemeinderat Blaichach hat gehandelt.

Silvia Reich-Recla

87544 Blaichach

Stellplatz