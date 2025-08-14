Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Änderungen bei Stellplatzvorgaben in Bayern: Neue Regelungen für Neubauten ab Oktober treffen auch Blaichach.

Weniger gesetzliche Regelung

Häuslebauer aufgepasst: Änderungen bei der Stellplatzpflicht: Gemeinden wie Blaichach handeln

Bauordnung: In Bayern entfällt die Stellplatzpflicht für Neubauten ab Oktober 25. Blaichach gibt sich deshalb eine neue Satzung. Um was es geht.
Von Silvia Reich-Recla
    • |
    • |
    • |
    Die bayerische Bauordnung wird modernisiert. Sie sieht keine Stellplatzpflicht für Neubauten mehr vor. Kommunen erlassen deshalb neue Stellpaltzsatzungen.
    Die bayerische Bauordnung wird modernisiert. Sie sieht keine Stellplatzpflicht für Neubauten mehr vor. Kommunen erlassen deshalb neue Stellpaltzsatzungen. Foto: ABB

    Dieses Thema geht alle Gemeinden in der Region an. Aufgrund des Modernisierungsgesetzes in Bayern gibt es ab 1. Oktober keine gesetzlich geregelte Stellplatzpflicht mehr in der Bayerischen Bauordnung. Parkplätze um Neubauten müssen demnach nur noch ausgewiesen werden, sofern die Gemeinde dies durch eine Satzung anordnet. Der Gemeinderat Blaichach hat gehandelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden