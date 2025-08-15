Zehn Jahre nach dem Rücktritt Die Rückkehr des Königs: Darum startet Faris Al-Sultan 2025 beim Allgäu Triathlon

20 Jahre nach seinem Triumph bei der Ironman-WM und 10 Jahre nach seinem Rücktritt kehrt Faris Al-Sultan beim Allgäu Triathlon zurück. Der Grund überrascht.