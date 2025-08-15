Die Rückkehr des Königs: Darum startet Faris Al-Sultan 2025 beim Allgäu Triathlon

Bei seinem letzten Auftritt hat der Himmel geweint – für die „Rückkehr des Königs“ ist heuer sommerliches Wetter angesagt. 20 Jahre nach seinem Triumph bei der Ironman-WM in Hawaii und 10 Jahre nach seinem letzten Triathlon-Rennen überhaupt, kommt Faris Al-Sultan nach Immenstadt zurück. An diese Stelle, wo er das bisher letzte Mal eine Ziellinie überquerte. Der 47-Jährige startet am Sonntag beim Allgäu Triathlon über die Olympische Distanz. Wir sprachen mit dem hochdekorierten Triathleten, der heute in München lebt, über sein neues Leben, über Comeback-Pläne und über stramme Oberschenkel.
Zehn Jahre nach dem Rücktritt
