Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Allgäu Triathlon 2025: Faris Al-Sultan über Karriere, Rücktritt und Comeback

Zehn Jahre nach dem Rücktritt

Die Rückkehr des Königs: Darum startet Faris Al-Sultan 2025 beim Allgäu Triathlon

20 Jahre nach seinem Triumph bei der Ironman-WM und 10 Jahre nach seinem Rücktritt kehrt Faris Al-Sultan beim Allgäu Triathlon zurück. Der Grund überrascht.
Von Ronald Maior
    • |
    • |
    • |
    Der letzte Vorhang: Auf der Ziellinie beendete Faris Al-Sultan nach seinem bisher letzten Start beim Allgäu Triathlon seine hochdekorierte Karriere. Der Vater des "Kults", German Altenried, empfing den damals 37-Jährigen im Ziel.
    Der letzte Vorhang: Auf der Ziellinie beendete Faris Al-Sultan nach seinem bisher letzten Start beim Allgäu Triathlon seine hochdekorierte Karriere. Der Vater des "Kults", German Altenried, empfing den damals 37-Jährigen im Ziel. Foto: Moritz Sonntag

    Bei seinem letzten Auftritt hat der Himmel geweint – für die „Rückkehr des Königs“ ist heuer sommerliches Wetter angesagt. 20 Jahre nach seinem Triumph bei der Ironman-WM in Hawaii und 10 Jahre nach seinem letzten Triathlon-Rennen überhaupt, kommt Faris Al-Sultan nach Immenstadt zurück. An diese Stelle, wo er das bisher letzte Mal eine Ziellinie überquerte. Der 47-Jährige startet am Sonntag beim Allgäu Triathlon über die Olympische Distanz. Wir sprachen mit dem hochdekorierten Triathleten, der heute in München lebt, über sein neues Leben, über Comeback-Pläne und über stramme Oberschenkel.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden