Von rasant bis entspannt: Fünf der schönsten Ausflüge im Oberallgäu

Das Oberallgäu zählt zu den beliebtesten Ferienregionen im Allgäu. Auch im Winter gibt es hier Einiges zu entdecken. Wir stellen fünf Ausflüge im Oberallgäu vor, die sich (auch) im Winter lohnen.

Winterwanderung im Oberallgäu zu einem faszinierenden See

Im Oberallgäu liegt unter anderem Deutschlands südlichste Gemeinde Oberstdorf. In der Nähe findet man den Christlessee, der eine faszinierende Eigenschaft hat: Er friert auch im Winter nie zu. Wer sich das selbst anschauen möchte, kann eine Winterwanderung machen und so den Blick auf die Allgäuer Winterlandschaft und die umliegenden Allgäuer Gipfel genießen. (Weitere Schneeschuh- und Winterwanderungen, die eine wunderbare Aussicht bieten, finden Sie hier.)

Aber: Eine gewisse Grundkondition und festes Schuhwerk sowie winterfeste Kleidung sollte man mitbringen - denn die Wanderung dauert etwa viereinhalb Stunden. Start der Tour ist am südlichen Ortsrand in Oberstdorf, unterwegs hat man einige Möglichkeiten, einzukehren. Eine ausführliche Tourenbeschreibung finden Sie hier.

Skitour im Oberallgäu auf den Sonnenkopf: Tourenbeschreibung

Wer höher hinaus will und sportlich ist, kann eine Schneeschuh- oder Skitour auf den Sonnenkopf machen. Start ist an der Sonnenklause in Hinang nahe Sonthofen. Je nach Fitness ist man zum Gipfel etwa zweieinhalb Stunden unterwegs und kann vor allem im letzten Abschnitt die Wanderung über den Grat und das Panorama genießen.

Der Sonnenkopf hat eines der markantesten Gipfelkreuze im Allgäu und bietet auch am Gipfel eine wunderschöne Aussicht. Die ausführliche Tourenbeschreibung finden Sie hier.

Wer den Sonnenkopf schon kennt, kann die Tour auf den Ornach, das Riedberger Horn oder auf das Ofterschwanger Horn als Alternative wählen. Alle drei Gipfel liegen ebenfalls im Oberallgäu.

Rodeln am Mittag im Oberallgäu: Länge und Strecke

Das Oberallgäu bietet auch Rodelfans einige Möglichkeiten - vor allem für Kinder ein großer Spaß. 5,2 Kilometer rodelt man beispielsweise vom Gipfel des Mittag nahe Immenstadt ins Tal. An der Bergstation hat man außerdem eine wunderschöne Aussicht. Mit der Doppel-Sesselbahn geht es zunächst auf 1452 Meter Höhe und von dort kann man dann ins Tal sausen. Sie haben keinen Schlitten? An der Talstation kann man sich einen ausleihen. Wer sich unterwegs stärken will, kann bei der Alpe Schwanden, der Mittagalpe oder im Rasthaus an der Mittelstation einkehren. Parken kann man an der Talstation.

Skifahren im Oberallgäu: Diese beliebten Skigebiete liegen dort

Das Oberallgäu ist auch eine beliebte Ski-Region. Hier findet man unter anderem die längste Talabfahrt Deutschlands.

Thermen und Spaßbäder im Oberallgäu

Alle, die lieber drin bleiben, finden im Oberallgäu auch Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Egal, ob zur Entspannung oder als Spaß für die Kinder - im Oberallgäu gibt es drei Thermen, beziehungsweise Spaßbäder, die sich für einen Ausflug anbieten.

