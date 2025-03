Sie werden angefeindet: Dennoch kämpfen Anrainer gegen das Sicherheitszentrum in Bödmen

Seit Jahren suchen sie das Gespräch. „Leider wurden all unsere Anfragen von der Gemeinde immer abgelehnt“, erzählt Hans Kleiner. Er ist gemeinsam mit Ludwig Rehm sowie Christoph und Peter Heim direkt vom geplanten Sicherheitszentrum in Bödmen betroffen. Die vier Männer sind Anrainer und in großer Sorge, sollte das Gebäude tatsächlich an dem Standort in Bödmen gebaut werden. Die Gemeinde habe der Gruppe ein Gespräch mit der Feuerwehr und Bergrettung angeboten. „Das haben wir abgelehnt, weil wir natürlich nachvollziehen können, dass ein neues Gebäude nötig ist. Aber für uns ist die Gemeinde der Ansprechpartner, also wollten wir mit dem Bürgermeister sprechen.“

