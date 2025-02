Gipfelsturm als Weg zum Glück? Ein Kabarett in Sonthofen rät zu anderen Lösungen

„Den Viertausender nehm‘ ich!“ Das High-Tech-Outfit sitzt, der Eispickel ist parat. Gipfelsturm als Weg zum Glück in der zweiten Lebenshälfte. Und doch bietet Juliane Braun „ein Königreich für einen (Rettungs-)Hubschrauber.“ Dann lieber in die Häkel-Schule für „trendige Inkontinenz-Accessoires“, oder in den VHS-Kurs „Stretch-Dirndl nähen“. Könnte „paartherapeutisches Singen“ das (Ehe-)Glück bringen? Irgendwie hilft nicht einmal der chinesische Keks: „Glück ist die Abwesenheit von Unglück.“ Da müssen andere Lösungen her! Juliane Braun mit Nicole Winter als bereicherndem Sidekick am Klavier präsentiert „Erleuchtendes Kabarett“. Ideen für die Gruppe 50+. Soufflé der Heiterkeit. Mit bitterem Kern der Realität. Kabarettistische Leuchtfeuer. Nebelkerzen. Ein lustig-sinnreiches Sing-Spiel sorgt für Begeisterung in der ausverkauften Sonthofer Kultur-Werkstatt.

Gipfelsturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klavier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis