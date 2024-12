Diese 5 Ausflüge im Allgäu sind ideal für Neujahr

2024 ist fast vorbei, 2025 steht schon in den Startlöchern. Egal, wie die Silvester-Feierlichkeiten ausfallen, hier kommen fünf Tipps, wie man den Neujahrstag im Allgäu verbringen kann.

Für alle, die Silvester so gar nichts abgewinnen können und nachts schlafen, bietet sich eine Schneeschuh- oder Skitour am frühen Morgen an. Die Wetter-Aussichten für Neujahr sind gut - ein kalter, aber sonniger Morgen in den Bergen ist ein idealer Start ins neue Jahr für alle Sportlichen.

Vorab: Wie immer im Winter gilt es, den Lawinenlage- und den Wetterbericht zuvor unter die Lupe zu nehmen, um sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Ist die Warnstufe zu hoch, sollte man die Tour lieber verschieben.

Im Allgäu gibt es zahlreiche Schneeschuh- und Skitouren, etwa auf das Riedberger Horn. Ebenfalls beliebt ist eine Tour auf den Sonnenkopf. Start ist an der Sonnenklause in Hinang, von dort geht es in etwa zwei Stunden auf den Gipfel.

Nach etwa einer Stunde Gehzeit erreicht man einen Kamm und biegt nach rechts ab - und hier beginnt der besonders schöne Teil: Auf dem Panoramaweg geht es nur noch leicht steil auf dem Grat auf das Gipfelkreuz zu.

Das markante Gipfelkreuz auf dem Sonnenkopf. Foto: Allgäuer Zeitung (Archiv)

Hier ist man je nach Fitness noch einmal etwa 30 Minuten unterwegs, bis man den Gipfel erreicht. Am Sonnenkopf steht eines der markantesten Gipfelkreuze im Allgäu. Bereits am Grat kann man die wunderschöne Aussicht auf die umliegenden Berge genießen, am Gipfel bietet sich dann eine hervorragende Rundumsicht.

Wunderschöne Winterwanderung im Allgäu zum historischen Dorf Gerstruben

Ebenfalls bewegungsintensiv, aber auch ohne Schneeschuhe machbar, ist die Winterwanderung ins historische Bergdorf Gerstruben nahe Oberstdorf. Der elf Kilometer lange Wanderweg ist aktuell laut Gemeinde geöffnet und präpariert.

Auf dem Weg zu dem komplett denkmalgeschützten Dorf kann man die romantische Winterlandschaft genießen und sich dann ein Bild machen, wie die Menschen vor über hundert Jahren im Winter im historischen Dorf gelebt haben. Start ist an der Mühlenbrücke in Oberstdorf, von dort geht es zunächst nach Dietersberg und dann nach Gerstruben. Im letzten Teil wird es steiler, sodass man selbst bei winterlichen Temperaturen ins Schwitzen kommt.

Tipps der Gemeinde Oberstdorf: „Rätselliebhaber sollten sich die Südseite des Jagdhauses (erstes Gebäude auf der rechten Seite) etwas genauer anschauen.“

Mystischer Winter-Spaziergang im Ostallgäu um den Alatsee

Weniger steil, aber ebenso romantisch-schön, ist eine Wanderung um den Alatsee. Der See, um den sich so mancher Mythos rankt und der auch durch einen „Kluftinger“-Krimi gewisse Aufmerksamkeit erlangt hat, wirkt im Winter fast noch geheimnisvoller als im Sommer.

Um den Alatsee ranken sich zahreiche Mythen. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

Vom Füssener Ortsteil Faulenbach geht es durch das gleichnamige Tal am See. Teils läuft man auf der Alatseestraße, teils auf Winterwanderwegen im Wald, die auch beschildert sind. Etwa zwei Stunden ist man unterwegs und kann nach einer langen Silvesternacht ein wenig die frische Luft genießen.

Erholung in den Allgäuer Thermen und Bädern

Für alle, die sich erholen wollen, ohne dabei an der frischen Luft zu sein, bietet sich ein Ausflug in die Therme, beziehungsweise ins Spaßbad an.

Im Allgäu öffnet das Cambomare in Kempten am Neujahrstag gegen Mittag (13 Uhr) seine Türen. Im Wonnemar in Sonthofen (Oberallgäu) ist der Besuch bereits am 12 Uhr möglich. Das Aquaria in Oberstaufen (Oberallgäu) hält an seinen üblichen Öffnungszeiten von 9 bis 22 Uhr fest.

Gerade für Familien eignet sich diese Option, da alle drei Bäder sowohl Saunawelten als auch ein Erlebnisbad haben. Weitere Vorschläge, was Familien mit Kindern im winterlichen Allgäu unternehmen können, erfahren Sie hier.

Ebenfalls ein toller Start für Kinder ins neue Jahr: Rodeln auf einer der Allgäuer Naturrodelbahnen. Am Mittag beispielsweise ist die Sesselbahn am Neujahrstag ab 12 Uhr geöffnet, die Rodelbahn ist im oberen Teil gut befahrbar, heißt es auf der Website. Auch die Rodelbahnen im Skigebiet Balderschwang sind am Neujahrstag offen.

Einige Allgäuer Hütten haben außerdem außerplanmäßig an Neujahr geöffnet, beispielsweise die Rohrkopfhütte nahe der Königsschlösser. Eine Tourenbeschreibung finden Sie hier.

Wer etwas Ungewöhnliches am ersten Tag des Jahres erleben will, kann beim Neujahrsfackelschwimmen in Füssen vorbeischauen - weitere Informationen gibt es hier.