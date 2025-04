Familienunternehmen Eimansberger übergibt in Sonthofen an das Autohaus Brosch

Die Aufbruchsstimmung nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte Wilhelm Eimansberger, um sich selbstständig zu machen. 1948 bezog der Oberallgäuer KfZ-Meister eine Halle in der heutigen Jägerkaserne in Sonthofen. Den Grundstein für sein Familienunternehmen legte er ganz alleine, heute hat das bekannte Autohaus vierzehn Mitarbeiter. Zum April übergibt die Familie Eimansberger ihr Geschäft nun nach drei Generationen an das Autohaus Brosch aus Durach.

