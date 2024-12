Neue Umleitung während der Vierschanzentournee: Darauf müssen Autofahrer am Wochenende achten

An schönen Wintertagen mit viel Ausflugsverkehr staut sich der Verkehr auf der B19 zwischen Langenwang und Sonthofen am späten Nachmittag häufig bis zum Stillstand. Besonders problematisch sind die Abreisezeiten aus den Wintersportorten in Richtung Norden, schreibt das Landratsamt Oberallgäu in einer Pressemitteilung. In der Vergangenheit traten diese Probleme vor allem an Schönwetter-Wochenenden zwischen Ende Dezember und Ende Januar in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr auf.

Vierschanzentournee am 28. und 29. Dezember in Oberstdorf

Das Hauptproblem liege an der Anschlussstelle Sonthofen Süd. Dort versuchten viele Verkehrsteilnehmer, über Nebenstrecken auf die einspurige B19 in Richtung Norden zu gelangen, was den Verkehrsfluss der Fahrzeuge, die von Süden kommen, zusätzlich stört. Der Rückstau reicht dadurch oft bis südlich von Fischen. Gleichzeitig nutzen noch mehr Autos Nebenstrecken, um sich an derselben Stelle wieder in den Verkehr auf der B19 einzufädeln.

Um dem entgegenzuwirken, startet das Landratsamt Oberallgäu während der Vierschanzentournee am 28. und 29. Dezember in Oberstdorf ein Pilotprojekt: Die Anschlussstelle Sonthofen Süd wird zu den Abreise-Spitzenzeiten vorübergehend gesperrt. Ziel ist es, den Verkehrsfluss auf der B19 zu verbessern, damit diese nicht zum Erliegen kommt. Gleichzeitig sollen die umliegenden Dörfer entlang der Nebenstrecken – insbesondere im Osten (OA4) und Westen (OA5) – entlastet werden. Bereits in Oberstdorf wird der Fernreiseverkehr gezielt auf die B19 umgeleitet, um den Verkehr auf der OA4 weiter zu reduzieren.

Die Umleitung für den innerörtlichen Verkehr erfolgt über die Albert-Schweitzer-Straße und Sonthofen-Rieden. An der Anschlussstelle Sonthofen Nord können Fahrzeuge ohne größere Unterbrechung in den vierspurigen Abschnitt der B19 einfahren. Die Sperrung gilt nicht für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge.

Sollte sich der Pilotversuch als erfolgreich erweisen, will das Landratsamt das Umleitungskonzept bis Ende Januar auch an weiteren Schönwetter-Wochenenden umsetzen.