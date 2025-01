Warum das Radeln auf dem Badeweg in Immenstadt wieder erlaubt wird

Idyllisch liegt er da, der Badeweg. Von Immenstadt aus führt er am Kleinen Alpsee vorbei, an der Konstanzer Ach entlang bis nach Bühl zum Großen Alpsee, ein gefragtes Ausflugsziel vor allem im Sommer. Kein Wunder also, dass der Badeweg bei Wanderern, Spaziergängern und Radlern beliebt ist. Hier kann es in den Sommermonaten schon einmal eng werden - und zwar wortwörtlich. Weil es zwischen Radlern und Spaziergängern immer wieder zu Konflikten kommt, handelte der Bauausschuss. Seit Oktober 2024 dürfen nur noch Fußgänger den Gehweg nutzen.

Katharina Knoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Immenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alpsee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis