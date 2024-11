Handbetrieb als Übergangslösung: Thomae rät zu manuellen Weichen für Oberstdorfs Bahnverkehr

In der Debatte um die IC-Züge nach Oberstdorf bringt der Allgäuer FDP-Bundestagsabgeordnete Stephan Thomae einen aktuellen Verbesserungsvorschlag für den bevorstehenden Winter ein. Es sei zwar eine gute Nachricht, dass das defekte Stellwerk nun doch repariert werden könne und die beiden IC-Fernverbindungen ab März wieder nach Oberstdorf rollen sollen. Aber ...

IC-Züge ins Allgäu: FDP bringt Übergangslösung für Winterbetrieb

Der bis dahin nur eingleisige Betrieb stelle für die Fahrgäste der Deutschen Bahn, für Touristen, die Menschen und die Tourismusbetriebe im Oberallgäu jedoch eine sehr schwere Einschränkung dar. Thomae regt in einem Schreiben an Heiko Büttner, Konzernbevollmächtigter der Bahn für Bayern, eine Übergangslösung für den Winter 2024/25 an, die auch während der laufenden Reparaturarbeiten die aktuelle Situation deutlich verbessern könne.

Thomae schreibt, die Weichen auf der Strecke könnten über den Winter provisorisch manuell gestellt und durch Handverschlüsse gesichert werden. Eine ähnliche Überlegung hatte erst vor wenigen Wochen auch ein erfahrener Ex-Eisenbahner, Eugen Wutz aus Sonthofen, ins Spiel gebracht. Damit könnte dann mindestens ein weiteres Gleis für den Betrieb genutzt werden. Die manuelle Sicherung der Weichen ließe sich durch eine Personalaufstockung vor Ort realisieren, so der Abgeordnete.

Thomae: „Bitte Lösungsvorschlag eingehend prüfen“

„Diese Maßnahme würde über die kommenden Monate einen stabileren Fahrplan ermöglichen und die Einschränkungen für die Menschen in der Region erheblich reduzieren“, sagt Thomae und bittet, diesen Lösungsvorschlag eingehend zu prüfen. „Wir alle haben ein hohes Interesse, dass die Bahn den Zugreisenden, der Wirtschaft und den Menschen im Allgäu ein möglichst gutes Angebot unterbreiten kann und zu beweisen, dass die Bahn in der Lage ist, auch eine schwierige Lage zu meistern.“