Angeblich war sein Vermögen in Gefahr - Betrügerin trickst Oberstdorfer aus

Schock kurz vor Heiligabend in Oberstdorf: Wie die Polizei nun mitteilt, hat eine angebliche Bankmitarbeiterin einen Mann um eine fünfstellige Summe betrogen. Die Betrügerin rief den 46-Jährigen am Samstag, 21. Dezember 2024 an und gab sich als Mitarbeiterin der Sicherheitsabteilung seiner Bank aus.

Betrügerin überzeugt Mann aus Oberstdorf

Ihre Nachricht: Angeblich stünde die Bank unter einem Hackerangriff, von dem auch das Konto des Mannes betroffen sei. Deshalb sei das Vermögen des Oberstdorfers in Gefahr. Die Frau lotste das Gespräch laut Polizei so geschickt, dass der 46-Jährige einwilligte, sein fünfstelliges Vermögen auf ein anderes Konto zu übertragen.

Dieses wurde angeblich von seiner Bank als sichere Alternative eingerichtet. Als der Mann nach dem Gespräch noch einmal bei seiner Bank anrief, fiel der Betrug auf. Die Polizeibeamten teilen mit, dass die Betrügerin unter anderem deshalb so glaubwürdig schien, weil sie dank technischer Manipulation tatsächlich mit der Nummer der Bank anrief.

Polizei warnt vor Bank-Betrugsmasche: Das sollten Sie wissen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor der angewandten Betrugsmasche. Das sollten Sie im Ernstfall tun: Telefonat beenden und selbst bei der offiziellen Not-Hotline Ihrer Bank anzurufen.

