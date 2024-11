Behörden durchkreuzen Pläne für großes Baugebiet

Neben Einfamilienhäusern sind in Oberstaufen auch immer mehr Wohnungen gefragt. Das hat eine Wohnraumbedarfsumfrage der Marktgemeinde gerade wieder gezeigt. Das Ergebnis passt zum Ansinnen der Kommune, den aus dem Jahr 2006 stammenden, bislang aber nur teilweise umgesetzten Bebauungsplan in Wiedemannsdorf zu aktualisieren und dabei deutlich nachzuverdichten. Doch die Behördenbeteiligung in den letzten Monaten zeigte: So einfach ist das nicht. Insbesondere das Wasserwirtschaftsamt durchkreuzt die Pläne, in dem es auf mehr Hochwasserschutz drängt.

