Die Bahn baut in Oberstdorf: Was das jetzt für Reisende bedeutet

Die Deutsche Bahn hat ihren Zeitplan für geplante Arbeiten in Oberstdorf und auf der Strecke bis Fischen konkretisiert. Zugleich wurde jetzt in einer Mitteilung bestätigt, dass ab 1. März auch der Fernverkehr bis in die südlichste Gemeinde Deutschlands rollen soll. „Mit Ausnahme von baubedingten Einschränkungen kann wieder der gesamte Fahrplan inklusive der Züge des Fernverkehrs angeboten werden.“

Ulrich Weigel

Oberstdorf

Deutsche Bahn