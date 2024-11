So will der kriselnde 1. FC Sonthofen die Wende schaffen

Nervenstärke und Siegeswille sind im Abstiegskampf gefragt. Nach zuletzt zwei Niederlagen wäre es für den 1. FC Sonthofen (15./12) dringend notwendig, Punkte einzufahren. Die Kreisstädter sind am Sonntag zu Gast bei der Drittbundesliga-Reserve der SpVgg Unterhaching (13./17). Der Anpfiff erfolgt um 13.30 Uhr im Stadion am Sportpark Neuried.

Sonthofen und Haching kämpfen um die Klasse

In diesem „Abstiegskracher“ treffen in der Bayernliga-Süd zwei direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt aufeinander. Beide sind nicht sorgenfrei. Sonthofen steht auf einem Relegationsplatz - die Hausherren direkt über der Relegationszone, mit einem Spiel Rückstand.

Sie haben aber bereits fünf Zähler mehr auf dem Konto als die Gäste. Um den Abstand zum rettenden Ufer nicht zu groß werden zu lassen, ist der FCS dringend darauf angewiesen, Zählbares einzufahren. Am besten einen Sieg, denn der letzte „Dreier“ datiert vom 21. September gegen die Löwen-Reserve, ist also schon acht Wochen her.

Fabian Lutz: „Punkte, um weiter Chancen zu haben“

Laut Mittelfeldmotor Fabian Lutz wäre es fast schon ein Muss in Haching zu gewinnen. „Wir sind dringend darauf angewiesen, vor der Winterpause noch fleißig Punkte zu sammeln, um weiterhin aussichtsreiche Chancen auf den Klassenerhalt zu besitzen“, sagt der 28-Jährige. Das Gute für den FCS sei derzeit nur, dass es der unmittelbaren Konkurrenz bisher ähnlich geht.

Sonthofens Spielertrainer Andreas Hindelang weiß, dass der Gegner eine spielstarke Mannschaft zur Verfügung hat. Das habe man schon im Hinspiel gesehen, das 1:2 verloren ging. „Da stehen lauter gut ausgebildete junge Spieler im Team, die hungrig sind und auch was erreichen wollen. Von denen will jeder Profi werden. Deswegen dürften die mit einer sehr engagierten Leistung zu Werke gehen. Unterhaching wird sicher alles versuchen um drei Punkte zu holen“.

Spielertrainer Hindelang fordert Energieleistung

Haching sei in derselben Situation, in der es um den Abstiegskampf geht. Spielercoach Hindelang erwartet ein Aufeinandertreffen, das auf Augenhöhe stattfinden dürfte und in dem Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden. Das sei letztlich „die Thematik, die von Spiel zu Spiel auf uns zukommt. Wir müssen einfach schauen, dass wir ordentliche Leistungen aufs Parkett bringen und in den letzten Wochen vor der Winterpause nochmal alles zusammen bündeln, um unsere Ausgangslage in der langen und auch schwierigen Saison für die restliche Rückrunde zu verbessern“. Darauf gelte es das Hauptaugenmerk zu legen, alles rauszuhauen und mit Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten.

Mitfahrgelegenheit zum Spiel Am Sonntag besteht für Fans im Bus um 9 Uhr vom Parkplatz der Firma RS-Getriebe eine Mitfahrgelegenheit.